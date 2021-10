Un bărbat din Giurgiu a fost prins conducând cu permis fals obţinut în Franţa şi sub influenţa alcoolului Un barbat in varsta de 33 de ani din judetul Giurgiu este cercetat penal dupa ce a condus un autovehicul cu o alcoolemie de 0,97 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat si a prezentat politistilor un permis de conducere obtinut pe teritoriul Frantei contra unei sume de bani. "Politistii din cadrul Politiei Orasului Bolintin Vale au depistat pe o strada din localitate un barbat de 33 de ani, in timp ce conducea un autoturism. La verificari, politistii au constatat faptul ca barbatul in cauza nu poseda permis de conducere, acesta prezentand un permis obtinut de la o persoana pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

