Un bărbat din Galați și-a înghesuit canapeaua pe bancheta din spate a mașinii Un barbat din Galați, care tocmai iși cumparase o canapea noua, s-a decis s-o duca acasa cu propria mașina. Barbatul a urcat canapeaua pe bacheta din spate, iar ușile mașinii au ramas deschise, pentru ca piesa de mobilier era mai lunga decat bacheta și ieșea in afara caroseriei. La scurt timp, șoferul in cauza a fost oprit de un echipaj de poliție, informeaza Digi24. Potrivit IPJ Galați, șoferul a fost amendat cu 870 de lei pentru nerespectarea regulilor privind transportul obiectelor in/pe autovehicul, dar și pentru ca avea permisul de conducere deteriorat. Documentul a ramas la agenții de poliție,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

