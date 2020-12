Un barbat din Galați a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins ca avea 2,6 kilograme de cannabis in mașina, pe care intenționa sa-l vanda, se arata intr-un comunicat al IGPR și DIICOT. In urma unor percheziții, polițiștii au mai descoperit 900 de grame de cannabis. Barbatul a fost prins in flagrant, luni,... View Article