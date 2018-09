Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns la Spitalul de Urgența din Galați dupa ce a fost impușcat de mai multe ori pe un bulevard din oraș. Incidentul s-a produs in jurul orei 1.30, dar victima a ajuns la spital patru ore mai tarziu, reprezentanții unitații medicale fiind cei care au anunțat Poliția.Polițiștii…

- Doctorii de la Unitatea de Urgențe de la Spitalul din Botoșani s-au confruntat cu o situație atipica. Un barbat de 35 de ani le-a marturisit ca a fost violat și, inainte sa anunțe Poliția ca sa se ocupe de caz, ei și-au dat seama ca aceștia nu-i pot ajuta, pentru ca victima a susținut ca […] The post…

- Doua dintre masinile coloanei oficiale a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost implicate într-un accident rutier produs duminica dupa-amiaza pe traseul Chisinau-Ungheni, în apropiere de orasul Straseni, anunta postul Publika TV.Potrivit martorilor, în…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) DSU, criticat dur pe Facebook dupa moartea unui protestatar din Piața Victoriei. DSU a facut mai multe precizari in cazul lui Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani, din Turnu Magurele, care a murit dupa ce ar fi inhalat gaze lacrimogene la protestul din 10…

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola.Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter ca individul a ...

- Inspectoratul de Stat in Construcții și Poliția au demarat, duminica, o ancheta in cazul tavanului prabușit peste clienți intr-un mall din Vaslui. Opt persoane, printre care un copil de doar un an, au avut nevoie de ingrijiri medicale, sambata seara, dupa ce un tavan de aproape 200 de metri patrați…

- Barbatul de 70 ani din Galati care a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate dupa ce s-a rasturnat cu macaraua pe care lucra intr-o groapa cu adancimea de patru metri, a murit, a declarat directorul Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) Galati, Viorel Dumitru. ‘Din pacate, barbatul…

- Un barbat de 70 ani din Galati a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce s-a rasturnat cu macaraua pe care lucra intr-o groapa cu adancimea de patru metri, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Ga...