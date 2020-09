Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din satul Gribova, raionul Drochia s-a ales cu arsuri grave dupa ce in casa acestuia a izbucnit un incendiu. Incidentul a avut loc ieri, iar la fata locului au intervenit doua echipaje de pompieri. Un barbat s-a ales cu arsuri grave dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari.

- Miercuri seara, un incendiu a izbucnit la o vila din apropierea Piteștiului, in localitatea Moșoaia, sat Smeura, str. Pinilor. Echipajele SMURD solicitate au gasit un barbat in varsta de 53 de ani cu arsuri de gradul 1 pe aproximativ 60 % din corpului. “Acesta este posibil sa fi incercat sa intervina…

- Un barbat a fost gasit electrocutat, iar altul a suferit arsuri pe 80% din suprafata corporala, intr-un incendiu izbucnit, in noaptea de luni spre marti, la o locuinta din comuna Vinderei, primele date aratand ca persoana electrocutata ar fi venit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica si sa…

- La Breaza, in zona nordica a localitații, a izbucnit luni dimineața un incendiu. Pompierii de la ISU Prahova au intervenit cu trei echipaje cu autospeciale de stingere și cu o ambulanța SMURD.

- Dupa ce a dat gol campioanei mondiale, Franta, la ea acasa, fotbalistul moldovean Vadim Rata nutreste speranta de a inscrie si in meciul amical cu Italia. Mijlocasul a promis sa se tunda chel daca va marca un gol in partida programata pentru 7 octombrie la Parma.

- Un incendiu a izbucnit luni intr-un apartament din Racaciuni, județul Bacau. Un barbat a ajuns la spital cu arsuri și o femeie a suferit atac de panica. Patru persoane au fost salvate de pompieri, iar 8 au ieșit singure, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit intr-un apartament mic și s-a…

- Incendiul s-a manifestat pe 200 mp din gospodarie, dar si la anexe. Citeste si: Au crescut inundatiile in Bacau! Autoritatile au dat drumul la baraje Patru persoane au suferit arsuri și au fost duse la CPU Moinesti. Conform ISU Bacau, este vorba despre un barbat de 38 de ani, care are…

- Un barbat de 71 de ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost accidentat in trafic, in timp ce se deplasa pe o trotineta electrica. Incidentul a avut loc pe strada Hincești din capitala, in fața sediului Ministerului Apararii.