Un bărbat din Franța a fost decapitat și eviscerat / Autorul atacului este căutat de poliție Un barbat a fost gasit decapitat și eviscerat acasa miercuri în Bollene, în departamentul Vaucluse (sud-estul Franței), spune pentru AFP o sursa apropiata anchetei care precizeaza ca deocamdata este exclusa pista terorista.

Autorul fugar este cautat în mod activ, a declarat jandarmeria din Vaucluse, care a postat o fotografie a suspectului pe Facebook miercuri dupa-amiaza. Barbatul, aparent în vârsta de 40 de ani, cu parul negru și scurt, este &"potențial PERICOLOS și ÎNARMAT&", avertizeaza ea, facând apel la orice martor care intra în contact… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

