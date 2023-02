Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean in varsta de 30 de ani a ramas fara marfa pe care o transporta ilegal. Cazul a fost inregistrat la Postul Vamal Costești. „Funcționarii vamali au supus controlului de specialitate un microbuz ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova, transportand bagaje și colete neinsoțite. In…

- Un barbat in varsta de 48 de ani din Chișinau a fost reținut de oamenii legii dupa ce ar fi furat mai multe bunuri din 14 apartamente din Capitala. Potrivit unui comunicat al Poliției, individul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat pentru infracțiuni similare. Barbatul identifica…

- Un broker vamal risca pana la 6 ani de detenție cu amenda in marime de la 100 de mii pana la 200 de mii de lei. Acesta este invinuit de corupere activa, iar cauza penala in privința acestuia a fost trimisa de Procuratura Anticorupție (PA) in instanța de judecata, transmite Deschide.md . Astfel, potrivit…

- Doi tineri ucraineni care au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina in Republica Moldova, au fost reținuți de polițiștii de frontiera. Astfel, in rezultatul unui schimb de informații intre autoritațile de frontiera moldo-ucrainene, in seara zilei de 23 ianuarie 2023, polițiștii de frontiera au…

- Un „grup infracțional specializat in comiterea escrocheriilor”, condus de un invinuit dintr-un penitenciar din Republica Moldova, a fost destructurat de ofițerii Direcție investigații „Sud” a INI, in comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Cahul, sub conducerea Procuraturii Cahul, relateaza Zdg.md…

- Un tanar din Cimișlia a fost trimis pe banca acuzaților pentru tentativa de omor și violența in familie. Hotararea a fost aprobata de Procuratura raionului Cimișlia, la data de 14 decembrie 2022. Ulterior, daca va fi gasit vinovat, tanarul risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani, scrie Deschide.md…