Un bărbat din Dolj a sunat la 112 pentru că îl bate iubita. Polițiștii l-au prins cu minciuna și cu 140 kg de petarde Ajunși la fața locului, polțiștii au descoperit ca realitatea este cu totul alta. Pe fondul unui scandal, barbatul a fost cel care a batut-o și a amenințat-o pe femeie, astfel ca pe numele lui a fost emis un ordin de protectie provizoriu, fiind intocmit si dosar penal pentru violenta in familie si amenintare.Mai mult, oamenii legii au descoperit in casa 140 de kilograme de articole pirotehnice pentru care barbatul nu avea documente de provenienta si nici nu era autorizat sa le comercializeze sau sa le detina.In urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 140 de kilograme de materiale pirotehnice,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

