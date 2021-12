Un bărbat din Dâmbovița și-a ucis soția. A mărturisit crima după ce a făcut un accident de mașină Un barbat de 35 de ani și-a ucis, marți, soția cu 9 ani mai tanara, pentru ca banuia ca il inșeala. Tragedia a iesit la iveala dupa lasarea serii, cand un apel la 112 anunta ca o masina s-a rasturnat pe raza localitatii Gemenea. Soferul i-a spus unui agent sosit la locul accidentului ca și-a […] The post Un barbat din Dambovița și-a ucis soția. A marturisit crima dupa ce a facut un accident de mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a rasturnat cu masina pe DN 72A, in localitatea Gemenea, judetul Dambovita, le-a spus politistilor ajunsi la fata locului ca si-a ucis sotia. Femeia a fost gasita moarta in casa, la adresa indicata de barbat. Politistii si procurorii au demarat o ancheta.

- CRIMA MACABRA la VALENI DAMBOVIȚA,șoferul care s-a rasturnat cu mașina pe DN 72A Gemenea, inainte și-a omorat sotia, apoi a plecat cu masina The post CRIMA MACABRA la VALENI DAMBOVIȚA, șoferul care s-a rasturnat cu mașina pe DN 72A Gemenea, inainte și-a omorat sotia, apoi a plecat cu masina first appeared…

- CRIMA MACABRA la VALENI DAMBOVIȚA,șoferul care s-a rasturnat cu mașina pe DN 72A Gemenea, inainte și-a omorat sotia, apoi a plecat cu masina The post CRIMA MACABRA la VALENI DAMBOVIȚA,șoferul care s-a rasturnat cu mașina pe DN 72A Gemenea, inainte și-a omorat sotia, apoi a plecat cu masina first appeared…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- Un incident cumpli s-a petrecut in localitatea Dumbrava, din județul Dambovița. Un tanar in varsta de 18 ani și o fata de 14 ani au murit, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe DN 22. Din primele informații, se pare ca mașina in care se aflau tinerii a lovit frontal…

- Un contrabandist a reușit sa scape de polițiștii de frontiera din Suceava, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, plina cu țigari, intr-un parau. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii de frontiera au incercat sa-l opreasca, marți seara, pe șoferul unui autoturism de teren, care se deplasa dinspre frontiera…

- Un contrabandist a reușit sa scape de polițiștii de frontiera din Suceava, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, plina cu țigari, intr-un parau. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii de frontiera au incercat sa-l opreasca, marți seara, pe șoferul unui autoturism de teren, care se deplasa dinspre frontiera…