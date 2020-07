Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs astazi, in timp ce victima incerca sa sudeze un gratar in curtea casei sale. Victima, in varsta de 35 de ani, din Bucșani, si-a gasit sfarsitul in urma unui accident stupid. In timp ce suda un gratar, in curtea casei sale, s-a electrocutat cu aparatul de sudura si a murit pe loc.…

- Organizația Județeana a PMP Suceava și-a desemnat candidații pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean Suceava și de primar al municipiului Suceava la alegerile locale din acest an. Pentru Primaria Suceava, PMP mizeaza pe actualul viceprimar al municipiului reședința de județ și președinte…

- Situate la limita dintre judetele Dambovita si Prahova, „constructiile naturale“ au fost ravnite de cele doua entitati administrative, tocmai pentru ca „dau bine“ pe orice afis, banner sau material de promovare turistica. De aici si pana la un proces in instanta a fost doar un pas.

- Un barbat de 55 de ani a urcat pe un panou publicitar de pe strada Mihai Viteazul, din Chișinau, și amenința ca se arunca in gol. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate din cadrul MAI. „Inspectoratul de poliție a sectorului Rișcani a fost sesizat in jurul orei 19:10, precum ca pe…

- Un accident cumplit a avut loc in noaptea de duminica spre luni, pe DN13, la ieșire din Sighișoara, zona localitații Hetiur, in județul Mureș. In urma impactului, o persoana a murit, iar o alta se lupta pentru a supraviețui.

- O femeie de 65 de ani din Abrud, diagnosticata cu COVID-19 și internata la Spitalul Municipal din Blaj, a pierdut lupta cu virusul ucigaș. Pana la acest moment, numarul total al cazurilor inregistrate in județul Alba este de 160, dintre care 76 au fost declarați ca fiind vindecați, iar 8 pacienți au…

- Autoritatile au declarat un nou deces in judetul Dambovita, cel de-al patrulea. Este vorba de un barbat de 67 de ani, care a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste - Sectia Pneumologie, in data de 16 aprilie.