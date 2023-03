Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii BCCO Pitești pun in aplicare marți, 21 martie, 33 de mandate de percheziții in Argeș, Ilfov, Vrancea și in București, intr-un dosar de delapidare, inșelaciune, fals și infracțiuni privind regimul deșeurilor.

- Un barbat diagnosticat cu cancer a fost gasit mort in toaleta spitalului CF2 din București. Cadrele medicale au realizat ca ceva este in neregula abia atunci cand au observat ca barbatul nu s-a mai intors de la toaleta pentru a merge la un consult. Citește și: Pitești. Pieton lovit de o șoferița de…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au reținut pentru 24 de ore un barbat de 54 de ani, din Romanești. Acesta este cercetat intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Polițiștii din Nisporeni au depistat un intreg arsenal de arme și muniții la un barbat in varsta de 33 de ani din Nisporeni. Astfel, in cadrul unor percheziții autorizate, polițiștii au ridicat cinci arme de vanatoare cu calibrul 12 mm, peste 700 de cartușe de calibrul 12, plumb ~ 69 kg (alice) și 13…

- Polițiștii de la rutiera au depistat pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu un barbat din județul Cluj in timp ce circula cu o viteza de 214 km/ora. Potrivit IPJ Sibiu, vineri, 10 februarie, in jurul orei 11.30, la km. 268 (zona Saliște), pe direcția Deva (Sebeș) – Sibiu, un barbat in varsta de 40 de ani, din…

- Ieri, 5 februarie 2023, in jurul orei 21.40, polițiștii rutieri din Abrud au depistat un barbat de 35 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din Abrud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta seara, circulatia se desfasoara in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa sub 200 de metri, mai mai multe artere rutiere din judetele Arges, Dambovita, Prahova si Sibiu. Fenomenul este intalnit si pe tronsonul…