Un bărbat din Cugir face senzaţie la New York, cu celebrul colac secuiesc „Kürtőskalács” Un cugirean stabilit de cațiva ani in New York face senzatie cu celebrul colac secuiesc „Kurtoskalacs”. Radu Sirbu este din Cugir si a dus aroma si gustul colacului cu nuca, din inima Transilvaniei pana in metropola americana New York. I-a adaugat migdale, ciocolata sau nuca de cocos si i-a innebunit pe new yorkezi. Nu au parte prea des de dulciuri pe masura preparatului transilvanean. Intregul proces prin care Radu prepara kurtosul este urmarit cu mare interes si curiozitate de toti clientii sai. Ideea i-a venit dupa ce, in anul 2002, a parasit Cugirul si a emigrat in America. “Lucrez ca sofer… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

