- Autoritatile sanitare din Teleorman sunt in alerta dupa ce un copil de zece ani, cu domiciliul in localitatea Blejesti, a prezentat simptome specifice infectarii cu noul coronavirus, noteaza infotr.ro. Un copil de zece ani, din localitatea Blejești, județul Teleorman, cu simptome specifice infectarii…

- Un barbat in varsta de 33 de ani si o tanara in varsta de 19 ani, ambii din judetul Prahova, sunt suspectati de infectare cu coronavirus, autoritatile asteptand rezultatele analizelor. Tanara s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte de plecarea din tara.

- De ultima ora! Programul de vizite la Spitalul Județean din Baia Mare a fost limitat. Vezi intre ce ore poți vizita bolnavii internați Masuri de prevenire a infecției cu coronavirus – SARS-CoV-2. Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (SJUBM) vine in sprijinul cetațenilor…

- Italianul cu coronavirus a venit in Gorj impreuna cu fiul de 10 ani și a fost prezent inclusiv la Targu Jiu. Cetațeanul italian de 71 de ani, infectat cu coronavirus, care a vizitat județul Gorj in perioada 18 – 22 februarie, a mers in mai multe localitați și a intrat in contact cu mai multe persoane.…

- Italianul infectat cu noul coronavirus a calatorit in Craiova, unde a fost 5 zile, in perioada 18-22 februarie. Revenit in Italia, acesta s-a prezentat la urgența cu simptome de gripa. Dupa teste, acesta a fost gasit pozitiv pentru coronavirus și a fost transportat de urgența la un spital din Rimini,…

- Alerta la Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, Un tanar asistent medical in Germania a ajuns noaptea trecuta la unitatea medicala din Resita cu simptome de coronavirus, anunța radioresita.ro . Se pare ca tanarul ar fi ingrijit o familie cu aceasta boala la clinica in care isi desfasura activitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in regiunile administrative speciale Hong Kong si Macao ale Republicii Populare Chineze ca autoritatile locale au activat planurile de pregatire si raspuns pentru boli infectioase…