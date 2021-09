Stiri pe aceeasi tema

- O cearta intre doi frați, de 67 și 70 de ani, s-a finalizat cu spitalizarea celui mai in varsta. Mai mult, oamenii legii au descoperit și alte nereguli la fratele mai mic. Un apel la 112 anunța ieri ca un barbat a fost lovit de fratele sau. Cei doi, de 67 și 70 de ani, s-au certat și lovit ”in drumul…

- Doi barbati si-au impartit pumni si picioare pana cand au fost opriți de politistii de frontiera si agentii de la paza. Incidentul a pornit la poarta de imbarcare a aeroportului din Iasi si a continuat in toaleta aeroportului, informeaza Observatornews . Scandalul a pornit inainte de imbarcarea pentru…

- Potrivit IPJ Galati, la sfarsitul saptamanii, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata la numarul de urgenta 112, despre faptul ca doi adolescenti ar fi fost agresati fizic, in fata unui imobil din municipiu.Conform primelor cercetari efectuate de echipajul de politie care a mers la fata locului,…

- Doi pensionari din Paulești, in varsta de 67 și, respectiv, 68 de ani, au fost judecați și condamnați pentru lovire sau alte violențe, dupa ce s-au lovit reciproc. Incidentul dintre aceștia a avut loc in octombrie 2017, cand cei doi au dat „nas in nas” pe cand inculpatul de 67 de ani se ducea cu […]…

- CSU Craiova s-a impus in ultimul meci al etapei a 4-a, 3-0 cu FC Voluntari, victoria fiind asigurata in repriza secunda. La capatul partidei, Basarab Panduru a analizat prestația oltenilor și l-a remarcat pe Jovan Markovic, atacantul de 20 de ani al Craiovei, care a și marcat un gol, in minutul 90+2.…

- Un barbat a ajuns, vineri seara, la spital, dupa ce a fost ranit de un urs care atacase o vaca pe o pasune, in comuna Panaci. Dupa un apel de urgenta transmis in jurul orei 19,30, echipe ale Salvamont Vatra Dornei au ajuns in zona si cauta un al doilea barbat, cioban, care este dat disparut. Incidentul…

- Un barbat de 37 de ani a fost batut sambata intr-un microbuz care efectua o cursa regulata speciala pentru muncitorii din Argeș. Conflictul s-a iscat dupa ce omul i-a cerut șoferului sa porneasca aerul condiționat, potrivit Epitești . Incidentul s-a prudus in comuna Leordeni, in jurul orei 17.00. Microbuzul…

- Incidentul s-a produs joi, in jurul orei locale 20:00. Victima a fost gasita in zona Oxford Circus si a murit la spital la scurt timp.La locul atacului a fost reținut un tanar de 25 de ani. Acesta a fost arestat ulterior.Pentru a avea o ancheta cat mai detaliata asupra circumstantelor atacului, poliția…