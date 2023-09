Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante sosite pe adresa noastra de pont [email protected]! Scenele violente au fost surprinse in parcarea unuia dintre cele mai cunoscute cluburi din Romania, in Mamaia, la inchiderea sezonului. Am ales sa bluram imaginile pentru a proteja in special identitatea victimelor.

- Tragedia de la 2 Mai, judetul Constanta a indoliat Romania si a ridicat semne de intrebare. Au fost voci care au precizat ca tinerii pietoni se aflau pe carosabil, nu pe trotuar, iar legat de acest aspect, edilul Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu, ne a explicat ca se asteapta o linie…

- Cazul șoferului de 19 ani care s-a urcat drogat la volat și a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai din Constanța ridica mari semne de ingrijorare cu privire la accesul tot mai facil la droguri in Romania. Totuși, fenomenul nu este deloc unic. Toata Europa se confrunta cu aceste riscuri uriașe.

- Un barbat de 40 din judetul Vrancea si-a injunghiat mortal sotia, miercuri seara, dupa care s-a ranit la gat, el fiind preluat de un echipaj medical in stare grava. Primele informatii arata ca fapta a avut loc in urma unui conflict spontan in familie, insa politistii si procurorul fac cercetari pentru…

- Un ucrainean s-a izbit cu mașina intr-un TIR moldovenesc, dupa ce și-a injunghiat soția. Cei doi soti stateau in Galati cu chirie din mai, de cand fugisera de razboi. Cand s-a produs accidentul, masina condusa de ucraineanul in varsta de 33 de ani avea viteza mare incat a mutat cam un metru TIR-ul inmatriculat…

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Scene șocante in Pitești! Barbat de 34 de ani, injunghiat in plina strada, de o persoana necunoscutaUn barbat de 34 de ani a fost injunghiat, astazi, de o persoana necunoscuta, in timp ce se afla pe strada, in Pitești. CITESTE SI Catalin Predoiu a primit-o la 'palat' pe ambasadoarea SUA: Visa…

- Drama pentru un adolescent din Pitești! Plecat la mare, la Festivalul Neversea, fericit ca a terminat cu bine primul an de liceu, i s-a facut rau din senin! Parinții l-au dus de urgența la spital, acolo unde medicii le-au dat cea mai dura veste: copilul lor are leucemie. Impresionant, de-aseara, de…