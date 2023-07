Un barbat din Cluj a ajuns dupa gratii pentru o serie de infracțiuni comise, in lanț, in trafic. Individul, care nu deține permis de conducere și care era la volanul unui autoturism cu numere de inmatriculare false, nu a oprit pentru un control in trafic, ba chiar l-a lovit cu mașina pe unul dintre agenții de poliție și a fugit apoi de la locul accidentului, scrie Monitorulcj.ro.