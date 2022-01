Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN18B, in localitatea Cașeiu. ”Din primele date rezulta faptul ca, in momentul efectuarii manevrei de mers inapoi, la ieșirea dintr-o curte, o conducatoare auto in varsta de 22 de ani a intrat in coliziune cu o autoutilitara care se deplasa…

- Un grav accident de circulație a avut loc intre Dej și Beclean. Un bistrițean de 70 de ani a murit. O femeie a ramas incarcerata, iar cainele care era cu ei in mașina, ranit. GRAV accident de circulație azi, intre Beclean și Dej, in Sanmarghita. In urma apelului la 112, s-au deplasat de urgența: pompierii…

- O autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD au intervenit in urma iesirii in afara partii carosabile a unui autoturism, intre localitatile Tureni si Martinesti. Pompierii au fost alertati in jurul orei 19.00, iar la fata locului au gasit un autoturism cazut pe o coasta de pe marginea partii carosabile,…

- O tanara s-a trezit cu cauciucurile taiate intr-o parcare din Alba Iulia de 1 Decembrie. Autorul a fost reținut de polițiști O tanara din Cluj s-a trezit cu cauciucurile taiate in dimineața de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Mașina acesteia era parcata pe o strada din municipiu, iar la un moment dat un…

- Un accident rutier a avut loc vineri, in apropierea municipiului Gherla. Conform polițiștilor, un șofer de 77 de ani care se indrepta spre Gherla a intrat pe contrasens și s-a izbit de o autoutilitara, lucru care i-a provocat decesul. De asemenea, in urma verificarilor, s-a dovedit faptul ca șoferul…

- Aventura Asia Express aduce experiențe nebanuite pe fiecare zi, iar Adriana Trandafir și Maria Speranța au fost norocoasele care in ediția dn aceasta noapte au avut parte de un mijloc de transport special. Actrița și fiica ei au fost duse la una dintre locații cu mașina mortuara, iar experiența le-a…

- Bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un individ a refuzat sa arate certificatul verde și a devenit violent A fost bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un barbat a vrut sa intre in zona de restaurante fara certificat verde. Individul a refuzat sa arate documentul,…