- Miercuri, 16 martie a.c., polițiștii din Seini au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie de 36 de ani din oraș despre faptul ca a fost amenințata de concubinul acesteia, respectiv un barbat de 48 de ani din județul Salaj. Acesta a fost transportat la spital in vederea efectuarii unor investigații…

- Joi, 10 martie, in jurul orei 14.00, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel de urgența 112 de catre o femeie de 27 de ani din municipiu despre faptul ca a fost agresata fizic de soțul ei. Polițiștii s-au deplasat la fața locului polițiștii unde au identificat apelanta și pe soțul acesteia,…

- Luni, 7 martie, polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit la un eveniment semnalat prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie de 68 de ani din Finteușu Mic, prin care aceasta sesizeaza faptul ca soțul acesteia, un barbat de 72 de ani ar fi provocat scandal și, totodata, ar fi amenințat-o. Deplasați la fața…

- Joi, 17 februarie, la ora 14.53 polițiștii Postului de Poliție Comunal Moisei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca a fost agresat de catre un alt barbat. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelantul ca fiind un barbat de 38 de ani din Moisei,…

- In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.00, polițiștii de ordine publica baimareni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Vlad Țepeș din municipiu are loc un scandal. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 40 de ani din Baia Mare, care a relatat…

- Marti, 18 ianuarie, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați de un barbat prin plangere, cu privire la faptul ca fratele acestuia s-a deplasat la locuința comuna situata in localitatea Baița, a lovit cu pumnii in ușa și i-a adresat amenințari. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul…

- Sambata 15 ianuarie, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind un barbat de 41 de ani din Baița și pe fratele sau, un barbat de 42 de ani, acesta fiind…