- Un barbat din județul Ilfov și-a agresat soția, dupa care s-a baricadat in locuința cu fiul sau in varsta de 5 ani, a anunțat aseara Inspectoratul General al Poliției Romane, scrie Rador.Autoritațile au fost sesizate de o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de catre soț și alungata…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Puiesti (județul Vaslui), a fost retinut de politisti dupa ce si-a agresat sotia si apoi a incalcat prevederile ordinului de protectie emis impotriva sa.

- Polițiștii de la Radauți au intervenit, miercuri seara, in urma unui apel la 112, prin care au fost anunțați ca un barbat iși agreseaza soția. Apelantul era unul din cei șase copii ai familiei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, pe strada Horodnicului, unde au nimerit fix in ...

