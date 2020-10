Un bărbat din Caransebeș a fost reținut pentru că ar fi violat o femeie de 64 de ani Un barbat de 36 de ani, din Caransebes, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, el fiind banuit ca ar fi intrat fara drept in locuinta unei femei 64 de ani si ar fi intretinut relatii sexuale cu aceasta pe fondul unor amenintari si prin folosirea fortei fizice. The post Un barbat din Caransebeș a fost reținut pentru ca ar fi violat o femeie de 64 de ani appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

