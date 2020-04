Un bărbat din Capitală care îşi viola fiul, prins cu ajutorul FBI Un barbat de 38 de ani din Capitala a fost retinut de procurorii DIICOT sub acuzatia ca si-a violat de mai multe ori fiul minor, el fiind identificat de agenti din cadrul FBI dupa ce a distribuit materiale pornografice prin intermediul unei retele de socializare.



Procurorii DIICOT au retinut marti un barbat in varsta de 38 de ani, pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila in forma continuata si viol in forma continuata.



Potrivit unui comunicat transmis miercuri, la data de 23 martie, a fost inregistrata la DIICOT - Structura Centrala o sesizare din oficiu…

Sursa articol: agerpres.ro

