- Un polițist din Botoșani este cercetat disciplinar dupa ce a fost prins de seful IPJ ca facea vin in curtea Politiei. Barbatul se plange ca de fapt superiorii il supun unor controale pentru probleme exagerate. Ancheta a inceput dupa ce, pe 28 octombrie, comisarul sef Gheorghe Tudor Costan, noul sef…

- Un barbat de 51 de ani a fost arestat preventiv dupa ce, timp de sapte ani, ar fi violat-o pe fiica partenerei sale, in varsta de 25 de ani, profitand de faptul ca aceasta era in imposibilitate de a se apara si de a-si exprima vointa, din cauza unor afectiuni medicale grave. Ancheta politistilor din…

- Doua minore in varsta de 10, respectiv 15 ani, au fost violate de un barbat pe care l-au cunoscut in Gara de Nord din Capitala. Ambele au fost ademenite de barbat intr-un hotel. A fost prins dupa 5 cinci luni de la primul viol, in București. Aflata intr-o gara din Capitala, fetița de 10 ani […] The…

- O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta dimineața, in București. O femeie a fost incendiata, in aceasta dimineața, de un barbat, pe strada Nicolae Oncescu din Capitala. In ciuda tuturor eforturilor medicilor sosiți la fața locului, femeia a murit. Din primele informații,…

- Personalul unei gradinițe din Capitala este acuzat ca a ignorat timp de ore bune o fetița de doi ani și jumatate care a stat intinsa pe jos, avand insufieciența respiratorie. Mama micuței a observat ca are probleme de sanatate in momentul in care a venit sa o ia acasa la sfarșitul pogramului și a ajuns…

- Un incendiu care s-a manifestat fara flacara vizibila i-a alertat pe pompierii din București. Angajații ISU s-au luptat peste 12 ore care ar fi izbucnit, potrivit unor surse, la depozitele cu probe ale Poliției Capitalei, din zona Giulești. Deocamdata nu se stie cauza izbucnirii acestui incendiu, dar…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- IPJ Dambovița face verificari dupa ce fiica soților care au murit in explozia de la Crevedia a susținut ca a fost agresata de polițiști. Reprezentanții IPJ Dambovița anunța ca celor doi li s-a permis sa intre in gospadaria soților decedați pentru a lua documente și a hrani animalele din curte. Ei au…