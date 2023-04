Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean din București, care se ocupa cu vanzarea mașinilor second-hand, a sunat aseara la 112, reclamand ca sub mașina sa a gasit legat un dispozitiv exploziv improvizat. Cei de la 112 au facut legatura cu dispeceratul Poliției Capitalei și i s-a spus sa-și ia bomba și sa mearga la cea mai apropiata…

- Un consilier general din București vrea pedepsirea cu amenzi usturatoare a șoferilor care fac zgomot pe timpul nopții. Consilierul general Gabriel Rau (USR), propune, in cadrul unui proiect, ca circulația vehiculelor care produc zgomot peste 95 decibeli sa fie permisa doar in intervalul orar 08.00 –…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- Bataie in traficul din București, dupa o incadrare greșita in trafic. Un barbat și o femeie au coborat dintr-o mașina și au sarit pe un șofer, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea”, a spus martorul care a filmat bataia. Unul dintre agresori…

- La doar cateva zile de la tragedia din Capitala, cand o femeie a fost ucisa de caini, un copil de 13 ani, aflat in vizita la bunici, in comuna Contesti din Teleorman, a fost atacat de o haita de caini. Un baiat de 13 ani, din București, care se afla pe un scuter a fost […] The post Un baiat de 13 ani,…

- Directorul ITM București, Danteș Bratu, unul dintre directorii CE Oltenia și un subordonat din ITM Gorj au mers in control la Cariera Jilț Sud, unde a avut loc tragedia de acum doua zile, cu o mașina care nu are asigurarea obligatorie valabila. Poliția s-a autosesizat și face verificari. IPJ Gorj a…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc, joi, pe Șoseaua Vitan-Barzești. In urma impactului, doua eleve care se aflau pe trotuar au fost ranite, iar o mașina s-a rasturnat pe carosabil. Doua eleve au fost accidentate, in urma unui carambol cu trei mașini, care a avut loc in urma…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima a fost…