- Politistii din Capitala au facut miercuri o perchezitie domiciliara intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune. Conform politistilor, din probele administrate, in perioada decembrie 2021 – februarie 2022, a rezultat presupunerea rezonabila ca membrii unei familii ar avea preocupari…

- Un barbat de 43 de ani, din București, baut și cu permisul de conducere suspendat, și-a rapit cu mașina fosta concubina și fiica. Șoferul BMW-ului a reușit și sa accidenteze cinci mașini parcate.Potrivit Poliției Capitalei, sambata dimineața polițiștii au fost anunțați de un barbat ca autoturismul sau…

- Barbat a fost gasit mort este Valentin Gherebe, fondatorul brandului Anonymous. Era cunoscut in lumea artistica din Romania dupa ce-și inființase propriul brand care se ocupa cu organizarea de petreceri.Valentin Gherebe, in varsta de 43 de ani, era fost component al echipei naționale de hochei. Acesta…

- Jandarmeria Capitalei, in cooperare cu Politia, a desfasurat, vineri seara, incepand cu ora 23,00, o actiune de prevenire si combatere a unor manifestari huliganice pe raza municipiului Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, transmis sambata, in acest context, au fost identificate,…

- Proteste de strada la Bolintin Vale, dupa ce un tanar a fost omorat cu o piatra. Poliția și Jandarmeria patruleaza pe strazile din Bolintin Vale, dupce mai mulți locuitori au ieșit sa protesteze in urma din cauza unui omor. Oamenii din localitate spun ca barbatul ucis era șofer de maxi-taxi. ”Avand…

- Pasajele Victoriei, Lujerului, Marașești, Muncii și Obor au fost construite la finalul anilor 80 și, de atunci, majoritatea nu au trecut printr-o reparație capitala. In cei peste 30 de ani, structura de rezistența a fost puternic afectata de vehiculele grele care trec zilnic pe aici.Bucureștenii se…

- Patru autovehicule au fost avariate dupa protestul organizat de AUR, marți, 21 decembrie, la Parlament, impotriva certificatului COVID, a transmis Ministerul de Interne. Poliția ancheteaza „un barbat, de 50 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de distrugere”, a mai informat instituția, care a precizat…

- Vești proaste pentru bucureșteni. De la 1 ianuarie, locurile de parcare in Capitala vor avea prețuri intre 300 și 600 de lei. Majorari de 10 ori mai mari In acest moment, cele mai scumpe parcari de reședința din București sunt in jur de 80 de lei pe an. De la 1 ianuarie, daca stați in A, zona centrala,…