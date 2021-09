Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul ar fi agresat-o pe asistenta in biroul unei farmacii din orașul Sherbrooke, acolo unde aceasta se ocupa de vaccinarea impotriva coronavirusului, a precizat purtatorul de cuvant al poliției din provincia canadiana Quebec, potrivit Reuters .„Suspectul nostru s-a dus direct in birou și a inceput…

- Poliția din provincia canadiana Quebec cauta un barbat suspectat ca a lovit cu pumnul în fața o asistenta pentru ca i-a administrat soției sale un vaccin anti-Covid fara consimțamânul lui, a spus miercuri un purtator de cuvânt al poliției, relateaza Reuters. Barbatul a confruntat…

- Premierul liberal al Canadei, Justin Trudeau, in plina campanie electorala inaintea alegerilor din 20 septembrie, a fost presarat cu un pumn de pietris, luni, la trecerea pe langa un grup de manifestanti impotriva obligativitatii vaccinurilor pentru COVID-19, relateaza marti agentia Reuters.…

- Turistii straini care nu sunt vaccinati impotriva Covid-19 nu vor avea voie sa intre in Canada pentru un timp. Guvernul nu dorește sa puna in pericol progresele inregistrate in ceea ce priveste combaterea virusului, a afirmat joi premierul Justin Trudeau. „Pot sa spun chiar acum ca aceasta nu se va…

