Stiri pe aceeasi tema

- Administrația județeana informeaza ca a aprobat realizarea unui drum județean nou care va face legatura intre Autostrada A3 și Centura de sud a municipiului Cluj-Napoca. Solicitarea pentru realizarea noului drum județean a venit de la primarul din Ciurila, Cristinel Popa. Edilul a facut demersuri catre…

- Un nou accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Cluj. Un barbat a fost transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Apahida. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Apahida. Apelul de urgența…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin și Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit joi pentru a scoate un barbat cazut in apa cu ATV-ul, la capatul lacului Floroiu, in zona Valea Draganului. O autospeciala cu echipamente de salvare și doua echipaje SMURD au fost dislocate la fața locului, unde au…

- Sambata, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au interceptat in trafic, pe strada Aurel Vlaicu din municipiu, autoturismul condus de un barbat de 43 de ani, din Cluj-Napoca, care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Percheziția domiciliara efectuata la Campia Turzii, miercuri dimineața, a fost la un barbat de 39 de ani, care este banuit de furt calificat și tentativa de furt calificat, fiind acuzat ca ar fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O clujeanca a cerut ajutorul comunitații, prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, dupa ce a fost contactata de mai multe studente din Cluj-Napoca in privința unui barbat dubios din oraș care le harțuiește.

- ■ judecatorii au revocat masura preventiva a controlului judiciar pentru inculpat ■ procurorii au contestat decizia fara folos ■ barbatul de 57 de ani a fost acuzat ca a lovit victima, iar in urma leziunilor suferite femeia a murit ■ Un barbat de 57 de ani, din Iasi, judecat intr-un dosar penal pentru…

- Doua persoane care erau date in urmarire naționala au fost depistate și reținute de polițiștii clujeni. In data de 4 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj, au depistat in incinta stației CFR din Cluj-Napoca, un barbat de 33 de ani, pe numele caruia era emis un…