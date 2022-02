Stiri pe aceeasi tema

- In data de 15 februarie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au identificat și reținut pentru 24 de ore un barbat de 48 de ani, din Campia Turzii, banuit de talharie calificata și distrugere.

- Politiștii din Mureș au reținut un tanar, de 23 de ani, in urma a 6 percheziții domiciliare desfașurate la persoane banuite de furt. La data de 11 februarie 2022, polițiștii Biroului de Investigații Criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara,…

- Un barbat din Mangalia a fost arestat preventiv pentru furt calificat si tentativa la infractiunea de furt calificatPotrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in trei dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de furt calificat si tentativa la infractiunea de furt calificat 2 fapte , politisti…

- Urmare a cercetarilor in 2 dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunilor de talharie, respectiv talharie calificata, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 26 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de…

- Politistii lugojeni impreuna cu colegii lor de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J Timis au pus capat unor afaceri ilegale care aveau loc chiar in piata. Joi dimineata, oamenii legii au facut sase perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu produse accizabile.…

- In data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 07:45, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata telefonic de un barbat cu privire la faptul ca, mamei sale, o hunedoreanca in varsta de 73 de ani, care se deplasa impreuna cu sotul sau pe o strada din municipiul Hunedoara, i-a fost smulsa din mana…

- Nr.510521 din 22 decembrie 2021 BULETIN DE PRESA Identificat si cercetat de politisti pentru talharie calificata Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Bacau au retinut un tanar, de 24 de ani, banuit de comiterea a doua infractiuni de talharie calificata. La data de 21 decembrie a.c.,…

- In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta s au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ultraj, in urma aparitiei in spatiul public a unei postari de pe o retea de socializare, inaintand dosarul Parchetului…