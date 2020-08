Stiri pe aceeasi tema

- Un rezident al orasului South Lake Tahoe, din California, a fost testat pozitiv pentru ciuma - o boala extrem de contagioasa, supranumita ''moartea neagra'' in Evul Mediu -, primul caz aparut in ultimii cinci ani in acest stat, au anuntat oficiali din...

- Persoana in cauza a fost intepata de un purice infectat fie in timp ce isi plimba cainile in regiunea Tahoe Keys, fie de-a lungul Truckee River Corridor, in partea est-centrala a Californiei, conform autoritatilor sanitare din comitatul El Dorado. Ancheta epidemiologica in acest caz este inca in…

- Ancheta epidemiologica dupa confirmarea unui caz pozitiv de coronavirus va dura „cel mai probabil 24 de ore”, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban.Premierul a spus, marți, dupa discuțiile cu specialiștii din Ministerul Sanatații, ca este nevoie de o intarire a DSP-urilor, mai ales ca…

- „În cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au fost confirmate 14 cazuri de îmbolnaviri în rândul polițiștilor. Conducerea Inspectoratului a dispus, pe lânga masurile zilnice de protecție sanitara, aplicarea unor masuri suplimentare de dezinfectare…

- Doua cadre medicale de la Spitalul de Urgența Targu Mureș au fost confirmate pozitiv cu Covid-19. Cele doua persoane sunt internate, iar starea lor de sanatate este buna, scrie Agerpres. Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures a anuntat, luni, ca doua cadre medicale de la Spitalul Clinic Judetean de…

- O infirmiera de la Caminul de batrani din Lacu Sarat, judetul Braila, a fost confirmata cu coronavirus. Ancheta epidemiologica este in curs de desfasurare, potrivit news.ro.Potrivit autoritatilor brailene, infirmiera a fost depistata cu coronavirus dupa ce a fost testata conform normelor in…

- Douazeci si sase de persoane au fost arestate marti in Franta si Belgia, in ancheta deschisa dupa ce 39 de migranti vietnamezi au fost descoperiti morti intr-un camion frigorific, intr-un parc industrial la est de Londra, in octombrie 2019, au informat miercuri parchetul din Paris si parchetul federal…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va face obiectul unei anchete penale cu privire la subventii acordate unei femei de afaceri americane de care era apropiat, a anuntat joi Biroul independent pentru comportamentul politiei din Regatul Unit (IOPC), potrivit Reuters si AFP. Acest caz, care…