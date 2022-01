Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani a decedat vineri dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in localitatea Barcea. ”Accident feroviar in localitatea Barcea – autoturism lovit de tren. Se deplaseaza doua autospeciale si echipajul SMURD tip B de la Tecuci”, precizeaza ISU Galati. Potrivit…

- Joi dimineața, 30 decembrie: Polițiștii Serviciului rutier au intervenit in jurul orelor 04:00, la un accident petrecut pe Drumul național 7, kilometrul 175, in municipiul Ramnicu Valcea. In accident au fost implicate un tir și un autoturism, rezultand decesul șoferului autoturismului, un barbat de…

- Pompierii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe DN72, pe raza localitații Dragodana. Din primele informații, un autoturism s-a izbit puternic de un TIR. Post-ul Tragedie pe DN 72. Un barbat de 44 de ani a decedat intr-un accident rutier apare prima data…

- Sfarșit tragic pentru un barbat de 73 de ani din Vrancea. Batranul a murit in aceasta seara, intr-un grav accident rutier, dupa ce a ieșit cu mașina in afara parții carosabile. In autoturism se aflau și alte persoane, care din fericire nu au fost ranite.

- Traficul rutier este blocat la ieșirea din Timișoara, in urma unui grav accident rutier. Un barbat de 50 de ani a murit, alți doi oameni sunt raniți. Din primele informații, șoferul care a decedat a intrat cu mașina pe contrasens si a lovit un alt autoturism, aproape de intrarea in Timisoara, venind…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 79/A, intre Chișineu-Criș și Socodor. „In dupa-amiaza zilei de 31 octombrie, in jurul orei 13,35, un barbat de 47 de ani, din Chișineu-Criș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79/A, dinspre Chișineu-Cris spre Socodor, la km. 106 a patruns…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 79/A, intre Chișineu-Criș și Socodor. „In dupa-amiaza zilei de 31 octombrie, in jurul orei 13,35, un barbat de 47 de ani, din Chișineu-Criș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79/A, dinspre Chișineu-Cris spre Socodor, la km. 106 a patruns…

- In timp ce se deplasa in direcția Buzau - București, un conducator auto a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in afara șoselei.Șoferul a murit pe loc, iar pasagera din dreapta care il insoțea a fost ranita grav. Femeia a fost transportata la spital, de urgența. Polițiștii au deschis…