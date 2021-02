Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, un barbat din Parscov a fost reținut, pentru omor, dupa ce anchetatorii au stabilit ca și-a ucis un consatean, pe care apoi l-a ingropat in curte. „In seara zilei de 26 februarie a.c., politistii din cadrul Secției de poliție rurala Parscov au fost sesizati cu privire la dispariția unui barbat…

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, in cursul diminetii de luni, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot, in acest caz fiind demarata o ancheta de catre politisti si procurori, informeaza Agerpres. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat presei…

- Un buzoian in varsta de aproximativ 60 de ani și-a gasit sfarșitul in timp ce aștepta sa iși cumpere un bilet de calatorie din gara Buzau. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, la una dintre casele de bilete ale garii Buzau. Un barbat care aștepta sa iși cumpere biletul de calatorie a inceput…

- Reprezentanții Muzeului de Etnografie „Vergu Manaila” vin cu detalii interesante despre scoarța „in roate”, obiect din colecția instituției. „Povestea acestei scoarțe incepe candva in prima jumatate a secolului al XX-lea in casa unei familii din localitatea Parscov, județul Buzau. Pana sa ajunga in…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, locuitor al raionului Straseni, a fost jefuit si inchis in beci de doi necunoscuti. Totul s-a petrecut in noaptea de 18 ianuarie, in jurul orei 01:20.Oamenii legii au fost alertati de catre fiul victimei, care a povestit despre cele intamplate.

- O situație comico-tragica a avut loc in Iași! Un barbat dat disparut in urma cu mai multe luni a fost ”ingropat” dupa ce s-a constat ca e decedat, insa in prag de Craciun a venit acasa la mama lui! Cum e posibil așa ceva, ei bine, priviți!

- Descoperire macabra intr-o gospodarie din localitatea Țaga, unde un barbat a fost gasit mort, plutind intr-o balta.Conform ISU Cluj, un echipaj de pompieri a intervenit, in jurul orei 12.40, pentru a scoate corpul unui barbat dintr-o balta, cu o suprafața de circa 10mp și adanca de cca 3m, din interiorul…

- Un barbat din localitatea buzoiana Grebanu a fost condamnat la un an de inchisoare si la interzicerea unor drepturi dupa ce, in primavara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat in curtea sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean, unde astepta rezultatul testului