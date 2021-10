Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei femei de 90 de ani, din Puiești, județul Buzaau, a fost descoperit in gradina din spatele casei sale, acoperit de vegetație. Exista suspiciunea ca fiul batranei a tainuit decesul produs in urma cu peste cinci luni, pentru a continua sa ridice pensia. Sesizarea catre Poliție a fost facuta…

- Oribila intamplare a avut loc intr-un sat din judetul Buzau. Autorul - un barbat de 51 de ani - a fost dat in vileag de postas, caruia i s-a parut suspect ca barbatul incaseaza cu regularitate pensia batranei, iar acesta nu mai fusese vazuta de nimeni de cateva luni.

- Potrivit BBC News , femeia de 89 de ani ar fi murit din cauze naturale. Aceasta și-ar fi gasit sfarșitul in luna iunie a anului trecut, iar fiul sau era pregatit pentru acest moment. Neavand alte venituri, barbatul se gandise la un plan diabolic, pentru a continua sa-i incaseze pensia.Acesta a dus trupul…

- Potrivit BBC News , femeia de 89 de ani ar fi murit din cauze naturale. Aceasta și-ar fi gasit sfarșitul in luna iunie a anului trecut, iar fiul sau era pregatit pentru acest moment. Neavand alte venituri, barbatul se gandise la un plan diabolic, pentru a continua sa-i incaseze pensia.Acesta a dus trupul…

- Un barbat din Austria a ascuns timp de peste un an trupul neinsufletit al mamei sale in subsolul locuintei pentru a beneficia de pensia acesteia, le-a declarat el anchetatorilor, relateaza agentia DPA. Barbatul in varsta de 66 de ani a recurs la aceste fapte de teama ca va pierde locuinta,…

- Un barbat a ascuns trupul mumificat al mamei sale intr-o pivnița. Trupul a stat aproape un an in pivnița. Fiul ei, in varsta de 66 de ani, este acuzat ca i-a ingropat ramașițele in pivnița. Suspectul ar fi afirmat ca l-a anunțat pe fratele sau ca mama sa se afla la tratament intr-un spital.

- Pentru a primi pensia mamei lui in continuare, un barbat din Austria a ținut ascuns cadavrul femeii mai bine de un an. Austriacul a reușit sa-i ascunda chiar și fratelui sau ca mama lor a murit.

- Descoperire macabra intr-o localitate din raionul Hincești. Cadavrul unui barbat in varsta de 66 de ani a gasit in stare avansata de putrefacție in gradina gospodariei. Potrivit informațiilor, angajații poliției au fost alertați ieri, printr-un apel telefonic.