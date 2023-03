Un bărbat din București a intrat într-o casă și i-a dat foc. Incendiul s-a extins și la vecini Un barbat de 28 de ani este cercetat pentru violare de domiciliu si distrugere, dupa ce stropit cu benzina un imobil și i-a dat foc. Incendiul s-a extins la o alta cladire. Prejudiciul este de aproximativ 60.000 de euro. Politistii din București au reținut marți un barbat, in varsta de 28 de ani, cercetat pentru violare de domiciliu și distrugere, informeaza Mediafax. Luni, intr-un imobil din Sectorul 2 a izbucnit un incendiu. Pompierii au intervenit și l-au stins, iar cercetarile au aratat ca banuit de comiterea faptei este un barbat in varsta de 28 de ani. Ar fi intrat in imobil și, folosind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

