Un bărbat din Breb a distrus o mașină. Care a fost cauza? Ieri, 13 septembrie, la ora 12.06, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie de 41 de ani din Breb, cu privire la faptul ca soțul sau de 46 de ani este agresiv și i-a distrus mașina. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, soțul apelantei s-a deplasat la locul de munca al femeii pentru a-i cere acesteia o suma de bani, insa femeia a refuzat, moment in care barbatul a luat o piatra și a aruncat catre autoturismul victimei, distrugand astfel luneta autoturismului, dupa care a parasit locul faptei. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

