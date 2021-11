Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient a vrut sa fuga pe geam, coborand pe cearsafuri, pentru a-si cumpara bautura, la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov, insa a cazut de la etaj.Pacientul, un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Hoghiz, judetul Brasov, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov, iar timp de cateva zile,…

- Un barbat din India a incercat sa-și insceneze propria moarte pentru a incasa asigurarea de viața in valoare de 5 milioane de dolari. Din planul macabru al individului a facut parte o cobra cu care a ucis un barbat sarac. Autoritațile au deslușit inșelatoria și l-au arestat pe indian.

- Imprumuturile oferite in ultima perioada, datorita situației pandemice, au fost menite sa mențina afacerile pe linia de plutire. Pentru un rezident din Georgia, totuși, cei mai mulți bani pe care i-a primit – 57.000 de dolari – au fost folosiți la cumpararea unei singure carți de joc Pokemon. Potrivit…

- Un barbat din Ploiesti a fost retinut de politisti dupa ce a incercat sa fure bani din seiful unei benzinarii, suspectul urmand sa fie prezentat sambata in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive, potrivit agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova,…