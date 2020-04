Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile au fost surprinse de martori intr-un supermarket din Italia, care devine tot mai afectata de epidemia de coronavirus. Un barbat a fost luat la bataie și oamenii infuriați au anunțat ca o sa cheme carabinierii.

- Spitalul Carpineni, din satul Carpineni, raionul Hinesti, se va afla in carantina pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce o femeie din satul Balceana (sat aflat in carantina) a fost internata in spital, insa pacienta nu a anuntat medicii ca a contactat cu o persoana infectata cu COVID-19.

- Accident cumplit in Giurgiu! O autocisterna și o autospeciala de transport deșeuri s-au ciocnit violent. In urma impactului puternic, un barbat a trecut prin clipe groaznice, fiind prins sub masina de gunoi.

- O doamna in varsta de 29 de ani, a fost deposedata in mod deschis de telefonul mobil, de catre o persoana necunoscuta, in timp ce se afla cu copilul la terenul de joaca amplasat pe strada M. Sadoveanu, sectorul Ciocana al Capitalei.Incidentul a avut loc pe data de 9 februarie.

- Scene de o violența greu de imaginat au fost surprinse pe o strada din Arad, dupa ce un barbat a incasat zeci de lovituri de la mai mulți agenți de paza. Conflictul ar fi izbucnit dupa ce victima a injunghiat pe unul dintre colegii celor insarcinați cu paza.

- "In aceasta seara, in jurul orei 19.00, prin apel 112, un barbat a sesizat ca a gasit in vehiculul sau de transport, lasat pe Splaiul Independentei, Sector 5, un barbat decedat. Apelantul a precizat ca masina se defectase si urma sa o ridice", a transmis, vineri seara, Politia Capitalei. Sursa citata…

- Trupul neinsufletit al unui barbat a ramas timp de mai multe ore pe un trotuar din Wuhan, orasul chinez de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, inainte sa fie transportat la morga de echipele de interventie, au constatat reporterii AFP, citati de agerpres.ro.

- Un barbat de 37 de ani, din judetul Galati, a ajuns in arestul IPJ Giurgiu dupa ce a agresat si i-a sustras telefonul mobil unui minor in varsta de 13 ani, pe o strada din municipiul Giurgiu, scrie Agerpres. "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin 112, de catre un barbat din municipiul…