Un bărbat din Botoșani și-a pus un diagnostic grav după ce a citit informații pe internet, apoi și-a tăiat cu flexul venele Un barbat din Botoșani a incercat sa-și puna capat zilelor cu un flex, in magazia de lemne. era convins ca are cancer la colon, intrucat nu se simțea bine in ultima perioada. In loc sa apeleze la un consult de specialitate, el a cautat și a gasit pe internet informații care l-au convins ca sufera de boala necruțatoare. I-a spus soției ca se duce in anexa locuinței, pentru a alimenta centrala cu lemne de foc. Ajuns acolo, i-a scris pe telefon un mesaj soției, in care o ruga sa-l ierte pentru ce avea sa faca. Femeia a dat fuga in anexa și și-a gasit soțul cu mana stanga aproape complet retezata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

