- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost imunizate aproape 120.000 de persoane. Astfel, au fost administrate 119.021 de doze de vaccin, dintre care 100.749 – Pfizer, 7.540 – Moderna, 8.309 – AstraZeneca…

- Aproape 700.000 de doze de vaccin de la Pfizer au ajuns, marți, in țara. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni și Cluj-Napoca. Potrivit CNCAV, transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate…

- O gospodarie din Botoșani a fost cuprinsa de flacari marți dimineața. Zeci de pompieri și voluntari intervin pentru stingerea incendiului. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 5.00, la o casa și mai multe anexe din satul Bodeasa, orașul Saveni. La fața locului au ajuns pompierii din Saveni și Dorohoi,…

- Un tanar, de 23 de ani, a facut șoc anafilactic dupa ce s-a vaccinat cu serul Pfizer, la un centru din judetul Brasov. Nu are antecedente de soc anafilactic si nici nu este cunoscut cu alergii. Barbatul s-a imunizat la Centrul de vaccinare al Spitalului Militar de Urgenta Regina Maria Brasov. ”O persoana,…

- Persoanele care au primit vaccinul Pfizer vor avea nevoie de un rapel in decurs de 12 luni dupa ce s-au vaccinat, iar apoi cate o doza in fiecare an. Directorul general al companiei farmaceutice Pfizer, Albert Bourla, a anunțat ca este posibil sa fie nevoie ca oamenii sa fie vaccinati anual pentru coronavirus.…

- Politistii si procurorii au deschis o ancheta in cazul decesului pacientilor din unitatea mobila de terapie intensiva de la Spitalul ”Victor Babes” din Bucuresti. ”Astazi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Omoruri, sub coordonarea unitatii de parchet competente teritorial,…

- Este ancheta la centrul de vaccinare de la Romexpo, dupa ce un barbat a fost imunizat la rapel cu un alt tip de vaccin. Prima doza a fost facuta cu Pfizer, iar a doua cu Moderna. Este al doilea astfel de caz de cand a inceput vaccinarea anti-COVID in Romania

- In cauza, Polițiștii au deschis un dosar penal pentru neglijența in serviciu dupa ce s-a constat ca barbatului i s-a administrat la rapel serul Moderna in loc de Pfizer. DSP Gorj susține ca vina este a pacientului. “La data de 9 februarie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…