Un bărbat din Botoșani nu a fost mulțumit de serviciile oferite de o prostituată și a sunat la 112 Un barbat din Botoșani a sunat la 112 pentru a se plange ca este nemulțumit de serviciile unei prostituatie, scrie Monitorul de Botoșani . Polițiștii au mers la adresa indicata și au amendat ambele persoane. Barbatul s-a intors recent in Romania, dupa ce a muncit peste hotare. Acesta a inchiriat o camera la o pensiune din Botoșani, unde a platit 1000 de euro pentru cazare și pentru serviciile oferite de doua prostituate. Totul s-a intamplat intr-o noapte de sambata, iar in dimineața zilei de duminica barbatul a sunat la 112 și a spus polițiștilor ca nu este mulțumit de prestația uneia dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe din comuna Lunca Bradului, județul Mureș, au fost lovite de un copac dobotat de furtuna, sambata seara. Una dintre fete și-a pierdut viața, iar sora sa este ranita. Cele doua fete de 6, respectiv 5 ani, se aflau intr-un cort in zona Valea Ilvei din județul Mureș, in momentul in care un copac…

- Un accident cumplit s-a produs vineri pe drumul national DN 29D, in zona localitatii Trusesti. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, o persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat in Republica Moldova si unul in judetul Bacau,…

- O persoana fara adapost din judetul Botosani a gasit intr-un container de gunoi o suma de 20.000 de lei, bani pe care i-a predat la scurt timp Politiei, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc. Potrivit sursei citate, barbatul de 53 de ani,…

- Un barbat din municipiul Botosani a fost sanctionat de politisti dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca mama sa, care murise in urma cu o saptamana, a disparut de la domiciliu, a declarat, joi, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc. Barbatul le-a povestit…

- Un barbat din municipiul Botosani a fost sanctionat de politisti dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca mama sa, care murise in urma cu o saptamana, a disparut de la domiciliu, a declarat, joi, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc.Barbatul le-a povestit politistilor…

- Un barbat din municipiul Botosani a fost sanctionat de politisti dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca mama sa, care murise in urma cu o saptamana, a disparut de la domiciliu, a declarat, joi, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc. Barbatul le-a povestit politistilor…

- Politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore a tanarului de 22 de ani, din Mehedinti, care a fost capturat miercuri cu focuri de arma, dupa o ampla operatiune a efectivelor de politie din judetele Botosani si Suceava, a anuntat, joi, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…