- Un barbat de 34 de ani, din Botosani, a fost retinut vineri de politistii din Constanța, dupa ce a vrut sa cumpere ilegal o arma cu care sa-și impuște fratele. Potrivit anchetatorilor, barbatul ar fi pus planul la punct impreuna cu cumnata sa.

- Un barbat de 34 de ani, din Botosani, a fost retinut de politistii constanteni dupa ce a vrut sa cumpere ilegal o arma, din cercetari reiesind ca suspectul ar fi intentionat, impreuna cu cumnata sa, sa isi omoare fratele, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie

- Un barbat din judetul Botosani i-a spus unui vecin ca si-a omorat iubita, dupa ce s-a saturat ca acesta sa tot intrebe de ea. Vecinul a sunat imediat la 112 si a alertat Politia. Un apel la 112 anunța in noaptea de 6 spre 7 martie o crima intr-un sat din Botoșani. Un barbat și-ar […] The post Razbunarea…

- Un barbat din Constanța s-a ales cu dosar penal pentru ultraj dupa ce a amenintat luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale aflati intr-o misiune. Imagini de la incident au devenit virale pe rețelele de socializare și il surprind pe barbat care a traversat prin loc nepermis un bulevard din Constanta…

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post…

- Un carambol s-a produs, duminica seara, pe Lotul I al Autostrazii Sibiu – Pitești. Șase mașini și noua persoane au fost implicate intr-un accident in lanț. Un barbat a murit dupa ce a vrut sa se fereasca de un Mercedes scapat de sub control și a sarit in gol, peste parapete. ”Initial, s-a produs o […]…

- Doi libanezi au fost filmați de camerele cu termoviziune in timp ce incercau sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Cei doi au trecut fraudulos granița din Bulgaria in țara noastra și au fost descoperiți in localitatea Carvan din județul Constanța. Aceștia se deplasau pe jos cand au fost observați…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…