- Un barbat în vârsta de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca județul Cluj, a plecat de la locuința sa în data de 30 iulie, însa nu s-a mai întors. Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia…

- Un barbat a fost spitalizat, marti, dupa ce a fost impuscat in picior de un politist, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Simona Puscasu. Potrivit sursei citate, barbatul a condus fara permis, nu a oprit la semnalele acestora si ar fi avut intentia de a lovi cu masina…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din judetul Botosani este cercetat penal pentru savarsirea infractiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, ancheta in cazul…

- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice luni, 13 iulie, la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: – 08:30 – 12:30 – Moșoaia – PTA CAP HINȚESTI – 08:30 – 12:30 – Țițești – PTA Țițești 1 – 09:00 – 16:00 – Bradu – PTA Bradu 4 – 08:00 – 16:00 – Nucșoara – Sat Nucșoara…

- Un barbat in varsta de 82 de ani din comuna Concești, județul Botoșani, suspect de COVID-19, a fugit, joi seara, de la spital in timpul efectuarii evaluarilor medicale. Acesta a fost gasit vineri in...

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…

- In ziua de 6 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de violare de domiciliu si tentativa de viol si au retinut un barbat de 39 de ani, din Campulung. Din cercetari s-a stabilit ca,…