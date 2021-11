Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 67 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost lovit de o autoutilitara. Victima se afla pe trotuar, iar șoferul ar fi incercat sa evite un biciclist. Tragedia a avut loc pe strada Dorobanților, Cluj-Napoca, iar polițiștii au intervenit de urgența la fața locului. Conducatorul auto a fost…

- Un barbat de 45 de ani din București a murit, iar doua femei de 19 și 45 de ani au fost ranite dupa un accident pe o șosea din Vrancea, produs in noaptea de duminica spre luni. Accidentul a avut loc pe DN 11 A, in afara localitații Adjud. Primele cercetari arata ca o tanara de 19 ani, din…

- Tragedie cumplita, noaptea trecuta, in Botoșani. Trei tineri de 21, 22 și 24 de ani au murit pe loc, dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe un camp, intr-un lan de porumb. Cei trei tineri decedați au fost gasiți in afara mașinii, in timp ce un al patrulea baiat a fost gasit in viața, in […] Source

- Incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Somova. Un barbat a murit carbonizat.In jurul orei 01:15, prin apel la 112, pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Somova.La fata locului s au deplasat 3 echipaje din…

- Cand au vazut ca fiul lor nu isi revine, parintii l-au dus la Spitalul Municipal Dorohoi.Potrivit medicilor, copilul a ajuns in stare foarte grava, decompensat, cu saturatie 30, comatos. A fost nevoie de resuscitarea sa in sectia de urgenta, insa, din pacate, victima nu a raspuns manevrelor.Testul rapid…

- Tragedie intr-un mall din Botoșani! Un pensionar a cazut fulgerat la pamant, in timp ce venise la mici cumparaturi. Din pacate, batranul a decedat in fața clienților. Ce au putut sa faca aceștia in timp ce barbatul agoniza. O Romanie intreaga este șocata și revoltata. Tragedie in plina zi, intr-un mall…

- Tragedie de nedescris intr-o familie din Botoșani. ”Capul” familiei, un barbat in varsta de 44 de ani, de profesie jandarm, a murit subit, imediat cum a ieșit din tura, de la serviciu și a ajuns acasa. Din nefericire, doi copii au ramas acum orfani de tata. Iata ce se intamplase, de fapt, cu barbatul!