Este ancheta in județul Botoșani, unde un barbat din Ipotești este banuit de polițiști ca și-a omorat soția, joi noapte. Dupa crima, s-a urcat la volan și a intrat cu mașina intr-un copac, in mod intenționat, cred anchetatorii. Era inca noapte cand un apel la 112 anunța accidentul rutier din comuna Ipotești. Un șofer care […]