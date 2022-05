Stiri pe aceeasi tema

- Și-a pus viața in pericol și a expus și alte persoane unui risc. Un barbat din comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, a gasit, joi seara, o grenada intr-un șanț și, in loc sa sune la 112, a ridicat-o și a dus-o intr-un bar, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Caz incredibil petrecut duminica, in comuna Mihai Eminescu. Un copil de 12 ani a fost aproape sa provoace o tragedie rutiera, dupa ce mama l a lasat in masina cu motorul pornit si cu surioara lui de doar un an la bord.Incidentul a avut loc la amiaza, in centrul localitatii Catamarasti Deal.Cum s a petrecut…

- Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani va invita, in acest sfarșit de saptamana, la spectacolele ”Iona” de Marin Sorescu și ”Proștii sub clar de luna” de Teodor Mazilu. Sambat ...

- Publicul intra in sala direct in ”Iona”, simte cu Iona, așteapta cu Iona. Intunericul din sala ii cuprinde deopotriva pe actor și pe spectator, de aceea și calatoria se face impreuna, mai bine de 70 de minute, pana la finalul cu aplauze.

- Toate cele 98 de strofe ale poeziei "Luceafarul" vor fi inscriptionate pe placi din piatra care vor fi amplasate in municipiul Botosani, pe un pietonal care va include obiective legate de Mihai Eminescu, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- ‘Printre CARTI si … POVESTI’ ne reintoarcem la biblioteca pentru a prinde cu mandrie la reverul lumii literare un ‘MARTISOR DIN HUMULESTI’. ‘MARTISOR DIN HUMULESTI’ este sezatoarea literara cu care Proiectul ‘Printre CARTI si … POVESTI’ continua miercuri, 9 martie 2022, orele 1400, la Filiala Nr.2 Grivita…

- Nici mai mult, nici mai puțin de 13 incendii au avut loc vineri pe teritoriul județului Botoșani. Localitațile unde s-au produs aceste evenimente sunt: Catamaraști Deal, Manastirea Doamnei, Costești, Dorohoi, Ungureni, Unțeni, Dangeni, Ibanești, Hanești, Nicșeni, Paltiniș, Corlateni și Suharau.