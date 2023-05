Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Blaj a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Blaj la o pedeapsa de 2 ani si 8 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, in forma continuata și violare de domiciliu. In data de 30.12.2022, in jurul orei 11:30, inculpatul a patruns fara drept…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Hincești a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce a ucis in bataie un consatean. Decizia a fost pronunțata la sentința Judecatoriei Hancești, sediul Central.

- La data de 20 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au identificat un barbat, de 52 de ani, pe numele caruia Judecatoria Adjud a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 6 luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.Potrivit…

- Un kenyan condamnat intr-un proces legat de uciderea unui britanic a fost eliberat din inchisoare, dupa o campanie de zece ani pentru anularea condamnarii sale. Inițial, el a fost condamnat la moarte, dar sentința i-a fost comutata in inchisoare pe viața.

- Un barbat a fost condamnat la un an și cinci luni de inchisoare. Motivul!? I-a impus soției sale economii stricte. Potrivit instantei de judecata, acesta i-a provocat partenerei de viața o "stare de anxietate si frustrare" din cauza restricționarii cheltuielilor.

- Hank Skinner, condamnat la moarte in urma cu aproape 30 de ani pentru o tripla crima comisa in 1993, a murit in inchisoare, unde nu incetase sa-si proclame nevinovatia, au anuntat, vineri, avocatii sai, citati de AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat din Bucerdea Granoasa, care se afla in arest la domiciliu, a incalcat interdicția de a parasi locuința, mergand la fratele sau pentru a imprumuta 10 lei sa iși cumpere bere. Acesta s-a ales cu 9 luni de inchisoare, din partea Judecatoriei Blaj. In data de 28 iunie 2021, fiind sub masura arestului…

- Un barbat de 69 de ani din Anenii Noi a fost condamnat la 12 ani inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omor intenționat, savarșit in 2021.Potrivit procurorilor, inculpatul a avut un conflict cu un prieten mai vechi, amic de pahar.