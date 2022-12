Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in lanț a avut loc, vineri dimineața, in localitatea Slatina-Timiș, pe DN6 in județul Caraș-Severin. Șase autovehicule au fost implicate, iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Echipajele de descarcerare s-au deplasat la fața locului, insa nu a fost nevoie sa intervina. Polițiștii…

- Polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au fost sesizați prin apel 112 vineri, 9 decembrie, la ora 23:36, despre faptul ca in localitatea Sub Marginea din județul Caraș-Severin a fost gasita o persoana decedata, pe strada, langa o bicicleta. Polițiștii care s-au deplasat imediat la fața locului…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 31 de ani, din Decindeni, banuit de savarșirea unor infracțiuni contra siguranței…

- Un barbat din comuna Stanișești, județul Bacau, și-a injunghiat soția, dupa care a incercat sa se sinucida. Cei doi au fost gasiți inconștienți, de un vecin. Polițiștii au fost sesizați, miercuri, in jurul orei 13.45, de un barbat din Stanișești ca doi soți, vecini de-ai sai, se afla in locuința cu…

- Un barbat din județul Bacau, in varsta de 37 de ani, a fost depistat de politistii vranceni pe E85, la Calimanesti, in timp ce conducea un autoturism cu un permis aparent eliberat de autoritatile din Ucraina. In urma verificarilor, s-a dovedit ca actul era fals, a informat Inspectoratul de Politie Judetean…

- In data de 20 noiembrie 2022, in jurul orei 14:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat in varsta de 62 de ani, care a reclamat faptul ca, in cursul dimineții, in jurul orei 09:00, la ușa locuinței sale, din municipiul Hunedoara, s-a prezentat o tanara care l-a intrebat…

- O femeie de 75 de ani cu dizabilitați motorii din Reșița, județul Caraș-Severin, a fost amenințata și jefuita de doi tineri de 17 și 20 de ani. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiști au reținut miercuri pentru 24 de ore un tanar de 17 ani din județul Mureș și o tanara de 20 de ani din județul Caraș-Severin,…

- La data de 29 octombrie 2022, in jurul orei 09:15, politistii Politiei Orasului Bals, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, in timp ce desfasurau activitati specifice, pe Drumul Judetean 444, in comuna Bobicesti, judetul Olt, au oprit o autoutilitare ce transporta material lemnos, in vederea…