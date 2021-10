Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au identificat un barbat in varsta de 32 de ani din Baia Sprie care a avariat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata care se intersecteaza cu DJ 182 B in comuna Mireșu Mare. Polițiștii au stabilit ca tanarul, care conducea un autoturism…

- Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au identificat un barbat in varsta de 32 de ani din Baia Sprie care a avariat bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata care se intersecteaza cu DJ 182 B in comuna Mireșu Mare. Polițiștii au stabilit ca tanarul, care conducea un autoturism…

- De saptamana viitoare șoferii suparați pentru blocajele din trafic de pe drumul Timișoara – Moșnița Noua trebuie sa dea vina pe cei de la Consiliul Județean Timiș și pe constructorul Centurii Sud de ocolire a orașului de pe Bega, ne anunța viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau. De asemenea, mai aflam…

- In ultimele zile, parca s-a abatut un val de indisciplina in randul soferilor, care au fortat trecerea la nivel cu cale ferata, in timp ce trenul se apropia cu mare viteza.Este si cazul unui sofer de autocar plin de muncitori a forțat bariera de la trecerea peste calea ferata, in județul Cluj, chiar…

- In ultimele zile, parca s-a abatut un val de indisciplina in randul soferilor, care au fortat trecerea la nivel cu cale ferata, in timp ce trenul se apropia cu mare viteza. Este si cazul unui sofer de autocar plin de muncitori a forțat bariera de la trecerea peste calea ferata, in județul Cluj, chiar…

- Un șofer a forțat bariera la trecerea la nivel cu calea ferata din satul Pasarea, comuna Branești, arata CFR Infrastructura pe Facebook. Din fericire, in acel moment nu a trecut trenul iar conducatorul...

- Inconstienta sau teribilism la trecerea la nivel cu calea ferata din satul Pasarea, comuna Branesti Nu putine sunt situatiile in care soferii inconstienti ignora semnalizarea de la trecerile la nivel si forteaza traversarea printre barierele aflate in pozitia orizontala, considerand ca astfel fenteaza…