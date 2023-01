Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica intr-o comuna din județul Bacau. Un individ a devenit spaima locuitorilor, dupa ce, in doar cateva ore, a spart o locuința, a incendiat o camera, a amenințat cu un cuțit o vanzatoare și a intrat inarmat cu o arma alba in sediul primariei, informeaza Antena3. Totul a inceput luni seara…

- La data de 18 ianuarie a.c., in urma contestației formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Onești, in cauza privind infracțiunea de ultraj din data de 13 ianuarie a.c., de pe raza localitații, instanța de judecata a emis mandat de arestare preventiva pe numele minorului, de 16 ani, pentru o perioada…

- Un barbat de 52 de ani, din județul Bacau, a fost condamnat pe 13 ianuarie de Judecatoria Onești la 6 luni de inchisoare cu executare pentru uciderea unui caine. Sentința nu este definitiva, dar este una fara precedent, informeaza Libertatea.ro. Barbatul in varsta de 52 de ani, din localitatea Berzunți,…

- Antrenorul bacauan Leonardo Matei iși continua seria de succese in boxul profesionist. Stabilit de ani buni la Roma, prin mainile lui Matei au trecut numeroși campioni. Ultimul este Yeiler Ramirez, care, saptamana trecuta, a repurtat o importanta victorie contra lui Braydon Pace. In varsta de 28 de…

- In aceasta dimineața, mai mulți jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean” Stefan cel Mare” Bacau au donat sange in cadrul campaniei naționale „Doneaza sange! Salveaza o viața!” demarata de Jandarmeria Romana in colaborare cu Patriarhia Romana. Peste 15 litri de sange este cantitatea…

- La data de 07 noiembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca, in jurul orei 18:00, pe raza comunei Dealu Morii, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane si cu parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de…

- UPDATE” ​Barbatul din Filipesti a fost gasit de politisti. Este in stare buna. _________________________________________________________ La data de 03 noiembrie a.c., Poliția orașului Buhuși a fost sesizata cu privire la plecarea voluntara de la domiciliu, a numitului Paduraru Dumitru, de 76 de ani,…

Un barbat a lovit cu mașina o turma de oi, pe un drum public din Salaj. 21 de oi au murit, iar un pasager din vehicul a fost ranit. Barbatul in varsta de 60 de ani conducea pe un drumul public, la intrarea in localitatea Hereclean, in judetul Salaj. La un moment dat a intrat