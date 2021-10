Stiri pe aceeasi tema

- Doi muncitori, cu varste de 45 și 53 de ani, au murit joi in timp ce lucrau la reabilitarea unei gradinițe din comuna Oituz, județul Bacau. Aceștia au fost prinși sub daramaturile unui perete, conform Mediafax. Potrivit ISU Bacau, pompierii au intervenit pentru salvarea a doua persoane blocate…

- La fata locului au fost mobilizate doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Tulcea, cu o autospeciala de descarcerare si o autospeciala de interventie, precum si un echipaj SAJ, cu o ambulanta tip B2.In aceasta dimineata, prin apel la 112, a fost solicitat sprijinul pompierilor militari intr…

- Irina Gogoașe, vedeta Poliției Capitalei, emblema Ministerului de Interne și mandria Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP), care a participat la rapirea și torturarea unor oameni - morți intre timp, „din cauze neprecizate”, afla astazi daca pleaca intr-o binemeritata vacanța, pe litoral.