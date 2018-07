Caz halucinant in Bacau! Un barbat in varsta de 58 de ani a iesit pe strada gol-pusca, in semn de protest ca de o saptamana nu mai are apa. Acesta a vrut sa faca dus folosind apa adusa de autoritatile locale pentru a suplini lipsa ei de la robinete, dupa ce orasul a ramas fara apa […] The post Un barbat din Bacau a ieșit in pielea goala sa se spele pe strada, pentru ca in oraș nu curge apa de la robinet de o saptamana! Reacția autoritaților appeared first on Cancan.ro .