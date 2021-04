Un bărbat din Azuga, plecat să alerge, a fost omorât de un urs Trupul neinsuflețit al unui barbat dat disparut de catre familie a fost gasit, in zona Limbașelu din Azuga, județul Prahova. Se pare ca ar fi fost atacat de un urs. Barbatul, un sportiv de 39 de ani, care a plecat la antrenament, nu s-a mai intors acasa. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Azuga au fost […] The post Un barbat din Azuga, plecat sa alerge, a fost omorat de un urs appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

